شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بدعمٍ من بيانات اقتصادية إيجابية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:29 صباحًا, 25 يوليو 2020 م المناطق - الرياض سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، مدعومةً ببعض البيانات الاقتصادية الإيجابية.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بزيادة ثلاثة سنتات إلى 43.34 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتاً ليتحدد سعر تسويتها عند 41.29 دولاراً للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، صعد برنت 0.5 في المئة، في حين ارتفع الخام الأمريكي 1.7 في المئة.

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