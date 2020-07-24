شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع "السعودية" و"مسقط" خلال الأسبوع المنتهى.. وخسارة الكويت 976 مليون دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.01% رابحاً 0.02 نقطة، ليغلق عند مستوى 7426.78 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة 3.29% رابحاً 113.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3563.88 نقطة، وربح رأس المال السوقي 199.6 مليون ريال، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.01%، خاسراً 0.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2052.65 نقطة، وربح رأس المال السوقي 682 مليون درهم، وهبطت بورصة أبوظبي بنسبة 0.32% خاسراً 13.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4261.06 نقطة، فيما ارتفع رأس المال السوقي 8.5 مليار درهم.

كما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 1.37% خاسراً 178.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1284.64 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.01% رابحاً 0.02 نقطة، ليغلق عند مستوى 7426.78 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.43% خاسراً 35 نقطة ليغلق عند مستوى 8145.47 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.372 تريليون ريال، وبلغ حجم التداول 1.57 مليار سهم بقيمة 31.63 مليار ريال. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.01% رابحاً 0.02 نقطة، ليغلق عند مستوى 7426.78 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.43% خاسراً 35 نقطة ليغلق عند مستوى 8145.47 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار ريال ليغلق عند مستوى 8.372 تريليون ريال، وبلغ حجم التداول 1.57 مليار سهم بقيمة 31.63 مليار ريال.

وضغط تراجع قطاع الطاقة، والذي هبط بنسبة 1.07% على أداء بورصة السعودية، كما تراجع قطاعي المواد الأساسية والبنوك بنسبة 0.43%، 0.02%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%.

بورصة عمانارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة 3.29% رابحاً 113.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3563.88 نقطة، وربح رأس المال السوقي 199.6 مليون ريال ليغلق عند مستوى 18.8 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 70.87 مليون سهم بقيمة 11.62 مليون ريال. بورصة عمانارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة 3.29% رابحاً 113.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3563.88 نقطة، وربح رأس المال السوقي 199.6 مليون ريال ليغلق عند مستوى 18.8 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 70.87 مليون سهم بقيمة 11.62 مليون ريال.

وتصدر سهم "بنك صحار الدولي" القائمة الخضراء بنسبة 14.81%، ثم سهم "الخليجية لخدمات الاستثمار" بنسبة 9.84%، ثم سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 8.48%، فيما تصدر سهم "ظفار الدولية للتنمية" القائمة الحمراء بنسبة 8.78%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 5.17%، ثم سهم "تكافل عمان" بنسبة 5.08%.

بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.01%، خاسراً 0.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2052.65 نقطة، وربح رأس المال السوقي 682 مليون درهم ليغلق عند مستوى 292.692 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 760.32 مليون سهم، بقيمة 848.82 مليون درهم. بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.01%، خاسراً 0.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2052.65 نقطة، وربح رأس المال السوقي 682 مليون درهم ليغلق عند مستوى 292.692 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 760.32 مليون سهم، بقيمة 848.82 مليون درهم.

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وهبط ببورصة دبي، قطاع العقارات بنسبة 0.7% بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 1.5%، إعمار مولز بنسبة 0.71%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.9% مدفوعاً بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.9%.

بورصة أبوظبيكما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.32% خاسراً 13.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4261.06 نقطة، فيما ارتفع رأس المال السوقي 8.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 603.78 مليار درهم. بورصة أبوظبيكما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.32% خاسراً 13.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4261.06 نقطة، فيما ارتفع رأس المال السوقي 8.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 603.78 مليار درهم.

وهبطت ببورصة أبوظبي، قطاع البنوك بنسبة انخفاض 1.78% بضغوط هبوط سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 1.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 1.41% بضغوط هبوط شركة الدار العقارية بنسبة 1.75%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة نمو 2.32% مدفوعاً بصعود سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، شركة دانة غاز، شركة بترول أوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع)، بنسبة 6%، 5.33%، 1.65%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 1.31% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بنسبة 1.92%.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 1.37% خاسراً 178.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1284.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 21.25 مليون سهم بقيمة 2.14 مليون دينار بحريني.

وتراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.42% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 2.20%، البنك الأهلي المتحد-البحرين بنسبة 1.28%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات.

بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 4.04% خاسراً 222.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5279.45 نقطة، وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 3.4% خاسراً 171.55 نقطة ليغلق عند مستوى 4874.61 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.69% خاسراً 20.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4076.98 نقطة، وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 2.36% خاسراً 97.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4031.8 نقطة. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 4.04% خاسراً 222.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5279.45 نقطة، وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 3.4% خاسراً 171.55 نقطة ليغلق عند مستوى 4874.61 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.69% خاسراً 20.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4076.98 نقطة، وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 2.36% خاسراً 97.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4031.8 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 561.33 مليون سهم بقيمة 137.47 مليون دينار عبر تنفيذ 34.39 ألف صفقة، وخسر رأس المال السوقي 976 مليون دينار ليغلق عند مستوى 27.776 مليار دينار.