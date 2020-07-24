البنك الأهلى المصرى يفتتح منطقة خدمات إلكترونية بفرعه الرئيسى بشارع شريف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح البنك الاهلى المصرى منطقة خدمات الكترونية متكاملة بفرعه الرئيسى بشارع شريف بقلب القاهرة، وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى أنها تأتى فى اطار سعى البنك المستمر واستراتيجيته الطموحة للتوسع فى الخدمات المصرفية الالكترونية التى يقدمها البنك لعملائه، خاصة أن فرع البنك الرئيسى يعد هو أكبر الفروع من حيث حجم تعاملاته وكذا عدد العملاء الذين تتباين شرائحهم لتغطى مختلف الفئات بما يستلزم معه إتاحة مختلف الخدمات المصرفية بأفضل وأحدث الأساليب التى تتيح أفضل خدمة وأعلى جودة لهؤلاء العملاء، وأشار عكاشه الى افتتاح البنك أيضا فرعا مزدوج الخدمة بتجمع " سى شل " السياحى بالساحل الشمالى وذلك لاستهداف فئات العملاء المتواجدة بتلك المنطقة الحيوية طوال فترات الموسم الصيفى، حيث سيخدم هذا الفرع العملاء المستهدفين بشريط الساحل الشمالى بأكمله خاصة مع اتاحته لمزيج من الخدمات الإلكترونية التى تتيح للعملاء الحرية والمرونة فى تلبية احتياجاتهم المصرفية.

وأشار عكاشه فى بيان صحفى إلى أن توسع البنك فى خدماته الالكترونية يعد امتدادا لريادة البنك فى مجال فروع الخدمة الالكترونية والتى اطلقها البنك مطلع عام 2019 لأول فى القطاع المصرفى المصرى بعدد من المناطق المستهدفة والتى حققت نجاحا ملحوظا فى مواكبة أفضل الأساليب العالمية فى تقديم الخدمات المصرفية، حيث يعد نموذج الفروع المزدوجة متكاملة الخدمات المصرفية أحد نماذج الفروع التى سبق للبنك اطلاقها، حيث يتضمن هذا النمط بداخله فرعا للخدمات الالكترونية، اضافة الى فرعا تقليديا متكاملا، مؤكدا على جهود البنك الاهلى المصرى المتنامية فى دعم الشمول المالى الذى يعد من أهم أولويات البنك من خلال استقطاب المزيد من العملاء المرتقبين للتعامل مع الجهاز المصرفى خاصة بالنسبة لفئات الشباب الذين تعد التكنولوجيا الحديثة هى اساس تعاملاتهم اليومية، مؤكدا على ان افتتاح البنك لأنماط مختلفة من الفروع يأتى طبقا للدراسات التى قام بها البنك للسوق والتغيرات المحلية والعالمية وما يناسب احتياجات العملاء، خاصة تلك المتعلقة بتوفير خدمات سريعة توفر الوقت والمجهود.

ومن جانبه اوضح يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى ان تلك الإضافة تعد امتدادا للتطوير الشامل الذى قام به البنك لفرعه الرئيسى منذ نحو ثلاثة أعوام والذى تضمن وروعى فى تطويره الحفاظ على الطابع التاريخى والأثرى الفريد الذى يميز الفرع وكونه أحد أقدم فروع البنوك المصرية، وذلك باتباع أحدث الطرق والأساليب العالمية فى التعامل مع مثل تلك المنشآت والتى تتطلب الدقة والحرص الشديدين حتى لا تتسبب فى احداث أية أضرار لها أو تمس طابعها العريق، مؤكدا على أن التطوير لم يقتصر على تحديث وتجديد المبانى فى صالات العملاء والمكاتب الخلفية وإنما امتد ايضا إلى إتاحة تسهيلات جديدة لخدمة فئة كبيرة من العملاء من كبار السن أو ذوى الاحتياجات الخاصة مع اتاحة مصاعد ومسارات مجهزة لهم تيسيرا عليهم طوال فترة تواجدهم بالبنك، مؤكدا على ان فروع الخدمة الاليكترونية أو الفروع المزدوجة تعد جزءا من الاستراتيجية الطموحة للتحول الرقمى بالبنك الأهلى المصرى والتى تحقق تكاملا مع القنوات الرقمية الأخرى.

كما اكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى حرص البنك المستمر على تطوير بنيته التكنولوجية لتستوعب التطورات المتلاحقة فى أساليب تقديم الخدمة ولتكون قادرة على استيعاب كافة المستجدات المصرفية فى العالم والتحول من فكرة البنوك التقليدية للمساهمة فى تحقيق الشمول المالى، مشيرة الى ان النموذج الجديد الذى يتيحه البنك فى فرعه الرئيسى سيساهم فى تفعيل اكبر لخدماته الرقمية، خاصة فى ضوء أن الفرع الرئيسى يضم المقر

الأساسى لمركز معلومات البنك الاهلى المصرى الذى تم اعادة بنائه فى عام.

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2012 ليواكب المتطلبات المتزايدة والتطور التكنولوجى حيث انه تم تصميمه وفقا والمقاييس المعيارية لمراكز البيانات Tier 3، وكان اول مركز معلومات لبنك مصرى وعلى مستوى افريقيا والوطن العربى يحصل على شهادة الأيزو لضمان مستوى الخدمة وحماية بيانات العملاء، خاصة فى ضوء ما شهده من عمليات تطوير مستمرة تم خلالها مد الفرع بأحدث وسائل الاتصال والتجهيزات التقنية والمراقبة الفعالة المتبعة فى كبرى المؤسسات العالمية والتى تتوافق مع المقاييس الدولية.

وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى ان اتاحة الفروع مزدوجة الخدمة أو تلك التى تضم منطقة خدمات الكترونية تعمل باستراتيجية فريدة بحيث تتيح فى جزء منها تقديم الخدمات المصرفية الكترونيا بالكامل للعملاء اسوة بفروع الخدمة الالكترونية، اضافة الى اتاحة تقديم الخدمات من خلال فرع تقليدى يضم كافة المعاملات المصرفية بذات مقر الفرع، مشيرا الى ان افتتاح فرعا بالساحل الشمالى يأتى استنادا لدراسة تطور احتياجات العملاء وتوزيعهم الجغرافى سعيا الى التوسع فى قاعدة العملاء المستهدفين، حيث يتولى العاملون بتلك الفروع digital greeters" مساعدة وارشاد العملاء بكيفية استخدام الانترنت والموبايل البنكى بخدماته المختلفة وأيضا استعراض كامل لخدمات المحفظة الالكترونية الفون كاش مما يجعل نموذج الفروع الالكترونية بمثابة مراكز تدريب لعملاء البنك على كل الخدمات الرقمية المختلفة لتساهم بذلك فى التثقيف المصرفى للعملاء وهو الدور الذى يحرص بنك أهل مصر القيام به لدى المجتمع.

جدير بالذكر ان فرع البنك الاهلى المصرى الرئيسى يعد من أقدم فروع البنوك فى مصر ويعود تاريخه لعام 1906 حيث قام البنك بشرائه ليكون الفرع الرابع للبنك بعد فرع قصر النيل – والذى أصبح فيما بعد مقرا للبنك المركزى منذ اوائل ستينات القرن الماضى – وفرعى لندن والخرطوم.

وعلى صعيد آخر، أعلنت مجلة The banker العالمية تقييمها السنوى لأفضل البنوك على المستوى العالمى والقارى لعام 2020 حيث احتل البنك الاهلى المصرى المرتبة رقم 237 بين أفضل 1000 بنك على مستوى العالم، اضافة الى تواجده ضمن قائمة أفضل 5 بنوك على مستوى قارة افريقيا بأكملها، ويأتى البنك الاهلى المصرى بتلك النتائج على قمة البنوك المصرية، وذلك استنادا الى عدد من المعايير ومؤشرات القياس المتخصصة فى أعمال البنوك ومن أهمها قوة المركز المالى واجمالى الارباح السنوية والقاعدة الرأسمالية وثبات الاصول وغيرها من المعايير التى تعكس مدى قوة وثبات البنك، وهى المعايير التى أهلت البنك الاهلى المصرى الى احتلال تلك المكانة المتقدمة ليس فقط فى مصر وافريقيا وانما عالميا.

كان البنك الاهلى قد حقق صافى أرباح فى 30 يونيو 2019 وصل الى 20.2 مليار جنيه بعد الضرائب بمعدل نمو وصل الى 100% وذلك لأول مرة فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى، اضافة الى رفع رأسماله المصدر والمدفوع الى 50 مليار جنيه، كما اوضحت المؤشرات ارتفاع المركز المالى للبنك ليصل الى 1.6 تريليون جنيه فى ذات التاريخ، اضافة الى تخطى محفظته للتجزئة المصرفية حاجز 100 مليار جنيه، كما جاوزت محفظة الودائع تريليون ونصف تريليون جنيه، مع احداث البنك طفرة فى كافة مجالات العمل المصرفى وبشكل خاص الخدمات المصرفية الاليكترونية والرقمية خلال تفشى ازمة كورونا بما يؤكد قوة البنية التكنولوجية والاستراتيجية الرقمية للبنك الاهلى المصرى الذى يخدم اكثر من 14 مليون عميل من أهل مصر.