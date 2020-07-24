شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يواصل الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الصاعد ليتحرك فوق حاجز 1900.00، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1920.80، في حين إن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1860.00.

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