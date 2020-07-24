شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يسجل أدنى مستوى منذ يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة مسجلا أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.



وطالبت الولايات المتحدة الصين في وقت سابق هذا الأسبوع بإغلاق قنصليتها في مدينة "هيوستن" الأمريكية بزعم أنها إجراءات لحماية حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجية.



وكشفت الحكومة الصينية عن ردها اليوم على هذه الخطوة بمطالبة الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في "تشنجدو" جنوب غربي الصين وأمرت بإلغاء ترخيصها ووقف عملياتها في البلاد.

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ويخشى المستثمرون بالأسواق تصاعد هذه الأزمة إلى مواجهة اقتصادية ودبلوماسية بين أكبر اقتصادين في العالم الأمر الذي يؤثر سلبيا على أسعار الأصول.



وكشفت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 51.3 نقطة في الشهر الجاري بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 49.6 نقطة هذا الشهر من 47.9 نقطة في يونيو/حزيران.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 94.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.8 نقطة وأقل مستوى عند 94.3 نقطة.