شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول مجدداً نحو الانخفاض بفعل التوترات الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة متخلية عن مكاسبها السابقة بالجلسة، وذلك على وقع التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للخام على مستوى العالم.



كانت الحكومة الصينية قد أعلنت اليوم أنها طلبت من الولايات المتحدة إغلاق قنصليتتها في "تشنغدو" ردا على قرار مماثل من الإدارة الأمريكية بإغلاق قنصلية بكين في مدينة "هيوستن".



وترى الإدارة الأمريكية أن قنصلية الصين في هيوستن تعد مركزا للتجسس وأيضا تخرج منه محاولات لسرقة حقوق الملكية الفكرية التكنولوجية الأمريكية.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:06 بتوقيت جرينتش بنسبة0.3% إلى 94.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.8 نقطة وأقل مستوى عند 94.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 40.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 41.6 دولار وأقل سعر عند 40.6 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 0.5% إلى 43.07 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.9 دولار وأقل سعر عند 42.7 دولار.