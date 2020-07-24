شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 24-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 24-7-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان ارتفاع أسعار الذهب مساء الجمعة بقيمة 6 جنيهات، ووصل السعر إلى ما قيمته 848 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً لأعلى مستوي لها منذ أكثر من 9 سنوات مسجلة 1900 دولار للأوقية لتكسر أعلى نقطة مقاومة بها منذ قرابة عقد من الزمان، خفض البنك المركزى الروسى اليوم الجمعة، أسعار الفائدة الرئيسية لمستوى قياسى منخفض عند 4.25%.



أسعار الذهب تقفز 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 848 جنيهاًسجلت أسعار الذهب مساء الجمعة ارتفاع بقيمة 6 جنيهات عقب تراجع طفيف بقيمة جنيه واحد فقط صباح اليوم، ووصل السعر الى ما قيمته 848 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً لأعلى مستوي لها منذ أكثر من 9 سنوات مسجلة 1900 دولار للأوقية لتكسر أعلى نقطة مقاومة بها منذ قرابة عقد من الزمان. أسعار الذهب تقفز 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 848 جنيهاًسجلت أسعار الذهب مساء الجمعة ارتفاع بقيمة 6 جنيهات عقب تراجع طفيف بقيمة جنيه واحد فقط صباح اليوم، ووصل السعر الى ما قيمته 848 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً لأعلى مستوي لها منذ أكثر من 9 سنوات مسجلة 1900 دولار للأوقية لتكسر أعلى نقطة مقاومة بها منذ قرابة عقد من الزمان.

أسعار الذهب اليوم...

عيار 18 : 726.85 جنيه

عيار 21 : 848 جنيها

عيار 24 : 969.10 جنيه

الجنيه الذهب : 6784



أسامة الرفاعي





غرفة الجيزة التجارية توضح ملامح صرف منحة الـ200 جنيه لبطاقات التموينأكدت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة تحفيز الاستهلاك التي أطلقتها الدولة جاءت داعمة الصناعة المصرية فى وقت هام جداً، وخاصة فى ظل الركود الصناعى والتجارى الذى تأثر بشدة بأزمة فيرس كورونا

وكشف أسامة الرفاعى، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن عدد السلع المتوفرة حتى الآن على المنصة 4200 سلعة مُصنعة محلياً وعدد التجار المشتركين بالمبادرة 1200 تاجر و144 مصنع، ويتمثل دور الغرف التجاريه فقط فى توفير التجار والمصنعيين للاشتراك بالمبادرة.

وأضاف الرفاعى ، أن جميع المشتركين بالمبادرة من التجار والصناع سيمنحون المواطن نسبة خصم 20% على المنتجات، وهذا سيجعل جميع المواطنين يستفيدون من تلك المبادرة، ومن جهه أخرى سيستفيد المواطن الحامل لبطاقة التموين خصماً إضافياً يتمثل فى 10% من إجمالى قيمه الفاتورة وبحد أقصى ألف جنيه للبطاقه الواحده والتى تتضمن 5 افراد، بحيث يمنح كل فرد قيمه خصم 200 جنيه، وأما إذا كانت قيمة الفاتورة على سبيل المثال ألف جنيه فقط سيتم خصم 100 جنيه وهى تمثل 10% من قيمة الفاتورة.

Advertisements المالية: 3.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك "الدخيلة والسخنة" خلال يونيواستعرض الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار. المالية: 3.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك "الدخيلة والسخنة" خلال يونيواستعرض الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وتلقى الوزير، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 11 ألفًا و380 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة: مثل،« القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول، ولعب الأطفال»، خلال شهر يونيه الماضي.





وزيرة الصناعة: 5 ملايين مستفيد من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصرأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون القائم مع البنك الدولي في كافة البرامج والمشروعات التنموية المشتركة وبصفة خاصة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك ويستهدف دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا لجعلهما أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه في كافة أرجاء الجمهورية.

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن اللقاء تناول أهم مكونات البرنامج الذي يقوم على شقين أولهما دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية ومناخ الأعمال من خلال تحسين البنية التحتية ومنظومة الإدارة بالمناطق الصناعية، ودعم التكتلات الإنتاجية لتحفيز الاستثمارات، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، في حين يتمثل الشق الثاني في تحسين الحصول على الخدمات والبنية التحتية وجودة حياة المواطنين من حيث التطوير المؤسسي وبناء القدرات للإدارة المحلية، وتطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل وتفعيل آليات تحديد الاحتياجات التنموية، مع تحسين الوصول للبنية الأساسية والخدمات، وتحسين نظم التعاقدات والإدارة والصيانة وضمان جودة الأعمال المنفذة، بالإضافة إلى حوكمة عملية إدارة التنمية المحلية.

التخطيط: التقدم لجائزة مصر للتميز إلزامي على الجهات الحكوميةأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول جائزة مصر للتميز الحكومي، وتطوراتها والفئات الجديدة التي تمت إضافتها لدورة الجائزة 2020 مقارنة بعام 2019. التخطيط: التقدم لجائزة مصر للتميز إلزامي على الجهات الحكوميةأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول جائزة مصر للتميز الحكومي، وتطوراتها والفئات الجديدة التي تمت إضافتها لدورة الجائزة 2020 مقارنة بعام 2019.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف الرئيس من الجائزة هو تحسين مستوى معيشة المواطن والخدمات المقدمة له، فى إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتشجيع التنافس الفردي والمؤسسي في ضوء العمل على تشجيع التنافسية ونشر ثقافة التميز، ومعايير الجودة فى تقديم الخدمات.

وأوضحت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن قوة منظومة التميز الحكومى تكمن فى إعداد الجهات الحكومية لتصبح قادرة على العمل بتنافسية وفق أعلى المعايير العالمية للوصول إلى الريادة بعد أن تنجح فى ضمان مكانة عالية فى الأنشطة الرئيسة التى تضطلع بها، مضيفة أن الجائزة هى جزء من منظومة جهود متعددة تقوم بها الدولة، فهى تتعامل مع موظفى الجهاز الإدارى وهم ثروة من الخبرات والقدرات؛ يتم العمل على ثقلها ببرامج التدريب والتطوير من خلال تطبيق أفضل الممارسات فى العالم سواء في أساليب العمل أو تقديم الخدمة.





شلمبرجير تتكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي بسبب رسوم بقيمة 3.7 مليار دولارأعلنت عملاق تقديم خدمات الحقول النفطية شلمبرجير اليوم الجمعة، عن تكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي، بعد أن سجلت رسوما لانخفاض القيمة وإعادة الهيكلة بقيمة 3.7 مليار دولار، إذ قلص عملاء كبار للشركة النشاط في ظل انهيار أسعار النفط هذا العام.

وتكبدت أكبر شركة في العالم لتقديم خدمات الحقول النفطية صافي خسارة 3.43 مليار دولار، أو ما يعادل 2.47 دولار للسهم، في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو حزيران مقارنة مع ربح 492 مليون دولار، أو ما يعادل 35 سنتا للسهم قبل عام.

البنك المركزى الروسى يخفض سعر الفائدة الرئيسية لمستوى قياسى منخفض عند 4.25% البنك المركزى الروسى يخفض سعر الفائدة الرئيسية لمستوى قياسى منخفض عند 4.25% خفض البنك المركزى الروسى ،اليوم الجمعة، أسعار الفائدة الرئيسية لمستوى قياسى منخفض عند 4.25%، وقال إنه سيدرس الحاجة لمزيد من التيسير النقدى فى ظل انخفاض التضخم وانكماش الاقتصاد.

ويتماشى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع استطلاع أجرته رويترز توقع أن تقلص روسيا تكلفة الإقراض للمرة الرابعة هذا العالم لمواجهة أزمة اقتصادية ناجمة عن كوفيد - 19 وإجراءات العزل العام المرتبطة به.