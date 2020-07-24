شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض قليلاً عقب صدور بيانات حكومية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة مع استمرار متابعة أزمة فيروس "كورونا".



كانت الحكومة النيوزلندية قد أعلنت أمس في بيان رسمي أنها لم تسجل أي إصابة محلية بفيروس "كورونا" منذ ثلاثة أشهر، وكل ما سجلته من حالات كانت واردة من الخارج.



وتعد نيوزلندا من أوائل الدول التي سيطرت إلى حد ما على ازمة الفيروس التاجي حيث لم تسجل سوى عدد قليل من الإصابات والوفيات.

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بالمقارنة، تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة حاجز أربعة ملايين حالة مقارنة بالعدد العالمي الذي تجاوز 14 مليون حالة ووفاة أكثر من 630 ألف شخص.



وأظهرت بيانات حكومية عن تحقيق الميزان التجاري النيوزلندي فائضا بحوالي 625 مليون دولار نيوزلندي مقارنة بتوقعات تحقيق 650 مليونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6629، وسجل أعلى سعر عند 0.6655 وأقل سعر عند 0.6614.