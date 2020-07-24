شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي ينمو بعد 5 أشهر من الانكماش والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة نمواً خلال يوليو/تموز الجاري بعد خمسة أشهر من الانكماش بسبب أزمة فيروس "كورونا".



وأظهرت بيانات مؤشر معهد التوريدات لمديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية ارتفاعا إلى 51.3 نقطة في الشهر الجاري من 49.8 نقطة في يونيو/حزيران في حين توقع محللون نموا عند 52 نقطة.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي إلى 49.6 نقطة هذا الشهر من 47.9 نقطة في يونيو/حزيران.