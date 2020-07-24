شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التتعاملات متأثرة بالتصعيد مع الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة في ظل التصعيد والتوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة.



كانت الولايات المتحدة قد طالبت الصين بإغلاق قنصليتها في مدينة "هيوستن" الأمريكية بزعم أنها إجراءات لحماية حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجية.

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وردت الحكومة الصينية اليوم على هذه الخطوة بمطالبة الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في "تشنجدو" جنوب غربي الصين وأمرت بإلغاء ترخيصها ووقف عملياتها في البلاد.



تأتي التوترات لتضاف إلى قائمة من التصعيد بين أكبر اقتصادي في العالم سواء من الناحية التجارية (بشن حرب تجارية ورسوم جمركية) أو من ناحية حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجية أو على صعيد أزمة بحر الصين الجنوبي، ولعل أبرزها مؤخراً أزمة فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 93 نقطة) إلى 26559 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 10301 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 3213 نقطة.