شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تستأنف مكاسابها مع تجاوز الذهب حاجز 1900 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل الطلب على المعادن النفيسة وبعض المعادن الصناعية، وهو طلب دفع الذهب منذ قليل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوز حاجز 1900 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه.



وتتلقى المعادن دعما في ظل عدم اليقين والقلق من التوترات المتصاعدة بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم وهما الولايات المتحدة والصين.



يأتي ذلك عقب مطالبة الولايات المتحدة للصين بإغلاق قنصليتها في مدينة "هيوستن" الأمريكية بزعم أنها إجراءات لحماية حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجية.

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وردت الحكومة الصينية اليوم على هذه الخطوة بمطالبة الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في "تشنجدو" جنوب غربي الصين وأمرت بإلغاء ترخيصها ووقف عملياتها في البلاد.



وفي سياق آخر، انخفض مؤءشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 94.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.8 نقطة وأقل مستوى عند 94.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:338 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 2279.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2307.9 دولار وأقل سعر عند 2206.4 دولار.