شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "كارجاس" يوضح كيفية توفير قيمة تقسيط تحويل السيارة للغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ناصر أمين، رئيس شركة الغاز الطبيعى للسيارات "كار جاس"، إحدى شركات قطاع البترول المصري، إن عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود تستغرق من ساعتين إلى أربع ساعات من خلال تركيب طقم للسيارة للتحويل إلى الغاز الطبيعي.

وأضاف ناصر أمين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تكلفة تحويل السيارة للغاز الطبيعى تبلغ حوالى 5000 جنيه للسيارات الكربراتير، وتبدأ من 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، موضحا أن التكلفة تختلف كذلك على حسب نوع طقم التحويل وعدد وسعة الأسطوانات التى سيتم تركيبها فى السيارة واختلاف سعة الماتور.

وأشار رئيس شركة كارجاس، إلى أن هناك تسهيلات تقدم عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي من إتاحة تقسيط قيمة التحويل من سنة إلى 4 سنوات بدون فوائد وبدون مقدم، لافتاً إلى أنه من الممكن لصاحب السيارة تقسيط قيمة التحويل من الوفر المحقق من تحويل السيارة من بنزين إلى غاز، قائلا "إنه فى حال كان يتم استخدام وقود سائل "بنزين" بقيمة 2000 جنيه ممكن على الأقل توفير 1000 جنيه شهرياً يستطيع دفع قيمة التقسيط وتوفير المتبقى".

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وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتنفيذ خطة طموح وغير مسبوقة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والإسراع فى إجراءات وخطط إقامة مراكز جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لمواكبة الزيادة المستهدفة فى أعداد السيارات المُحولة.

وأشار إلى توجيهات الرئيس أيضاً بإعداد رؤية لتقديم تيسيرات للمواطنين ومحفزات جديدة تشجعهم على تحويل سياراتهم إلى استخدام الغاز الطبيعى كوقود لتعظيم استفادتهم من توافره وفارق التكلفة بينه وبين البنزين والسولار، مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الرئيس والحكومة ودعمهما الكامل لهذا المشروع يسهم فى أعطاء دفعات قوية لمزيد من الإنجاز فى معدلات التحويل خلال الفترة المقبلة.