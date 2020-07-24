مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تفوق التوقعات فى يونيو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة التي تسع أسرة واحدة بأكثر من المتوقع في يونيو، إذ يفوق أداء سوق الإسكان نظيره بالنسبة للاقتصاد الأوسع نطاقا في ظل انخفاض قياسي لأسعار الفائدة ونزوح من المراكز الحضرية إلى المناطق الأقل كثافة بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 13.8 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 776 ألف وحدة الشهر الماضي. ويجري حساب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع العقود، مما يجعلها مؤشرا قياديا لسوق الإسكان.

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وروجعت وتيرة المبيعات في مايو أيار بالزيادة إلى 682 ألف وحدة عن القراءة السابقة البالغة 676 ألف وحدة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل أكثر من عشرة بالمئة من مبيعات سوق الإسكان، بنسبة أربعة بالمئة إلى وتيرة عند 700 ألف وحدة في يونيو حزيران