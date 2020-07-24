بفائدة تصل لـ 15%.. 3 شهادات ادخار الأعلى عائد في البنوك

تصدر البنك الأهلي المصري قائمة الجهاز المصرفي في تقديم فائدة مرتفعة على شهادات ادخار بآجال مختلفة لإعطاء العملاء فائدة متميزة على مدخراتهم بالجنيه. ويبيع البنك الأهلي 3 شهادات ادخار بعائد مرتفع، الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي. حسبما نشر موقع "مصراوي". ويتيح البنك للعملاء خدمة شراء الشهادات عبر الإنترنت والموبايل بانكنج على مدار 24 ساعة دون معاناة الذهاب للفروع، للتسهيل على العملاء وتخفيف الضغط على الفروع، والوقاية من فيروس كورونا. ونتناول تفاصيل 3 شهادات ذات العائد المرتفع في فروع البنك الأهلي على مستوي الجمهورية: 1 - الشهادة البلاتينية بآجال عام واحد : Advertisements تمنح فائدة 15% سنويا، ويصرف العائد كل شهر. 2 - شهادة الاستثمار ذات آجال عامين: نسبة الفائدة 14%، يصرف العائد كل 3 شهور. 3 - الشهادة البلاتينية بآجال 3 سنوات: تعطي فائدة بنسبة 12% يصرف العائد كل 3 أشهر، أو 12.25% يصرف كل 3 شهور. ويسمح البنك الأهلي بكسر الشهادة واستردادها قبل انتهاء آجالها بشرط مرور 6 أشهر على شرائها، طبقا لتعليمات شراء الشهادة الموقع على العميل.

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