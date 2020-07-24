شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بحوالي 1.5% بعد بيانات قوية فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها بحوالي 1.5% مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، يأتي هذا الارتفاع بعد بيانات اقتصادية قوية فى أوروبا ،عززت آمال تعافي الطلب العالمي على الوقود من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،ويكبح توسيع المكاسب تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع الخام الأمريكي بحوالي 1.5% إلى مستوي 41.65$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.04$، وسجل أدنى مستوي عند 40.74$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوي 43.88$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.28$ ، وسجل أدنى مستوي عند 43.03$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.1% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بسبب مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا أظهرت بيانات أولية ،أن قطاع الصناعات التحويلية فى معظم أنحاء القارة العجوز خاصة فى ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي ، سجل فى تموز/يوليو أفضل وتيرة نمو فى غضون عامين.

تؤشر تلك البيانات أن اقتصاد أوروبا "رابع أكبر مستهلك للوقود فى العالم" يتعاف سريعا بوتيرة أفضل من التوقعات من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، بفضل التحفيز المالي والنقدي الضخم فى المنطقة الموحدة ،وبعد نجاح معظم الدول الأوروبية فى السيطرة على الفيروس التاجي.

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عززت تلك البيانات آمال تعافي مستويات الطلب العالمي على الوقود ،والتي هي بالفعل تمضي قدما فى مسار العودة إلى مستوياتها الطبيعية لما كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا.

وكان الطلب العالمي قد انهار فى آذار/ماس ،بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

أعلنت الحكومة الصينية يوم الجمعة أنها ألغت ترخيص القنصلية العامة الأمريكية فى مدينة تشنغدو جنوب غرب البلاد ،وأمرت القنصلية بوقف الأعمال.

يأتي هذا الرد الصيني عقب قرار الولايات المتحدة إغلاق القنصلية الصينية فى هيوستن ، باعتبارها مركزا للتجسس وسرقة الملكية الفكرية الأمريكية.

اشتعال التوترات الدبلوماسية بين واشنطن وبكين ينذر بتدهور العلاقات التجارية بين أكبر مستهلكين للوقود فى العالم ،والتي قد تحسنت بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل فى كانون الثاني/يناير الماضي.