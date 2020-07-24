شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصاد الأرجنتينى بنسبة 13.2% فى 2020 بسبب أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد الإحصاء الحكومى الارجنتينى إن الاقتصاد الارجنتينى انكمش بنسبة 13.2% فى الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ، وذلك بسبب أزمة كورونا.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الارجنتينية إلى أن النشاط الاقتصادى فى الارجنتين نما بنسبة 10 % فى مايو الماضى، مقارنة بشهر أبريل، ولكنه انخفض بنسبة 20.6% مقارنة بنفس الشهر فى عام 2019.

وكانت القطاعات الأكثر تضرراً في مايو ، فيما يتعلق بنفس الشهر من عام 2019 ، هي الفنادق والمطاعم (-74.3٪) ، والخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية (-72.1٪) ، والبناء (-62.2 ٪) والصناعة التحويلية (-25.7٪). فقط الصيد أظهر نموا (+ 61.5٪).

وعانى الاقتصاد الأرجنتيني من تأثير وباء كورونا ، الذي دفع الحكومة إلى الأمر بالعزل منذ 20 مارس ، على الرغم من أن إجراءات العزل أصبحت أكثر مرونة.

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وتعتبر هذه الازمة أسوأ حالة الركود منذ عام 2018 ، حيث شهدت الأرجنتين انكماشًا بنسبة 2.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. من المتوقع انخفاض النشاط بنسبة 9.9٪ لعام 2020 ، وفقًا لأحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

كما أن الأرجنتين ، التى تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية ، بانتظار مفاوضات لإعادة هيكلة 66 مليار دولار من الديون الصادرة بموجب تشريع أجنبي.

وكان الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أوضح الخطوط العريضة لإنعاش الاقتصاد في البلاد بعد جائحة كورونا، وقال في مقابلة مع صحيفة "باخينا 12"، إن الخطة تشمل نحو 60 إجراء لإعادة تنشيط الاقتصاد، موضحا أنه سيتم تقسيم البلاد إلى ست مناطق، مع خطط محددة تعتمد على نقاط القوة في كل منطقة.

وأشار إلى أن جزءا كبيرًا من الخطة يستند إلى الأشغال العامة وبناء المساكن، وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.