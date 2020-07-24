شكرا لقرائتكم خبر عن شلمبرجير تتكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي بسبب رسوم بقيمة 3.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت عملاق تقديم خدمات الحقول النفطية شلمبرجير اليوم الجمعة، عن تكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي، بعد أن سجلت رسوما لانخفاض القيمة وإعادة الهيكلة بقيمة 3.7 مليار دولار، إذ قلص عملاء كبار للشركة النشاط في ظل انهيار أسعار النفط هذا العام.

وتكبدت أكبر شركة في العالم لتقديم خدمات الحقول النفطية صافي خسارة 3.43 مليار دولار، أو ما يعادل 2.47 دولار للسهم، في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو حزيران مقارنة مع ربح 492 مليون دولار، أو ما يعادل 35 سنتا للسهم قبل عام.

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وقالت الشركة إنها سجلت مليار دولار على صورة رسوم استغناء عن موظفين إذ سرحت ما يربو على 21 ألف موظف.

وباستثناء الرسوم والائتمان، تكون الشركة حققت أرباحا بواقع خمس سنتات للسهم.