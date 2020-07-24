شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 43.52 دولار لبرميل برنت و41.19 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 43.52 دولاراً للبرميل لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 21 سنتا أو ما يعادل 0.5%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41.19 دولاراً للبرميل مرتفعاً بمقدار 12 سنتا أو ما يعادل 0.3%.

وارتفعت أسعار النفط اليوم في ظل ضعف الدولار الأمريكي، على الرغم من أن المخاوف بشأن الطلب النابعة من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين كبحت الأسعار وفقا لرويترز، حيث نزل الدولار لأدنى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات، وعادة ما يشجع ضعف الدولار على شراء السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية مثل النفط، لأنها تصبح أرخص سعرا لحائزي العملات الأخرى.

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وتخفض دول مجموعة "أوبك+"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.

وكانت بيانات من معهد البترول الأمريكي، قد أظهرت أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة حادة غير متوقعة الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقفزت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من يوليو لتصل إلى 531مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.