شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة.. عيار 24 بـ228.59 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة 24-7-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 228.59 ريال مقابل سعره أمس 227.54 ريال سعودى، كما ارتفع سعر "عيار 22 " إلى 209.54 ريال مقابل 208.13 ريال، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الخميس.



وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالتالى: وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالتالى:

أسعار الذهب عيار 24

228.59 ريال 60.95$

سعر الذهب عيار 22

209.54 ريال 55.87$

أسعار الذهب عيار 21

200.02 ريال 53.33$

أسعار الذهب عيار 18

171.45 ريال 45.71$

سعر الذهب عيار 14

133.35 ريال 35.55$

سعر الذهب عيار 12

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114.30 ريال 30.47$

أسعار أوقية الذهب

7,109 ريال 1,895$

أسعار جنيه الذهب

1,600 ريال 426.63$

أسعار كيلو الذهب

228,591 ريال 60,945$

ويتجه الذهب اليوم الجمعة صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 أشهر إذ استقر قرب أعلى مستوى في تسع سنوات، مستفيدا من ضعف الدولار وتوقعات بشأن التضخم نابعة من تحفيز للاقتصادات المتضررة من فيروس كورونا، كما تتطلع الفضة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 1987، مع قوة دفع إضافية قادمة من رهانات على انتعاش النشاط الصناعي.

وارتفعت الأسعار أكثر من 4% منذ بداية الأسبوع الجاري، مما يضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أطول سلسلة مكاسب منذ أواخر 2011.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1% إلى 22.51 دولار للأوقية، بينما ارتفعت قرابة 17 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 901.14 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.5% إلى 2136.67 دولار.