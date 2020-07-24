شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار السمك بسوق العبور والبلطى الأسوانى يتراوح بين 16-37 جنيهاً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأسماك تشهد استقراراً قبل أسبوع من عيد الأضحى، وذلك مع انخفاض الطلب عليها، وسجلت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 24-7-2020 في سوق العبور للجملة، وتراوح سعر البورى 1 بين 42- 48 جنيها، وتراوح سعر البورى 2 بين 32-38 جنيهاً، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيهاً، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيهاً، فيما انخفضت الكابوريا لتسجل 30 – 110 جنيهاً مقابل 130جنيهاً، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 450 جنيهاً.
وسجل البلطى "1" 19-21 جنيهاً، واستقر سعر كيلو البلطى "2" ليتراوح بين 17-19جنيهاً، وسعر البلطى الأسوانى 16-37 جنيهاً، وسعر فيليه البلطى يترواح بين 30 – 90 جنيهاً، وسجل سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيهاً، وسمك الحدادى 10 جنيهات، وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيهاً، وسعر الدنيس 90 جنيهاً، والمازليا 20 – 30 جنيها ، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها ، والوقار 40 – 70 جنيها ، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها ، والموزة 32 – 38 جنيها ، 7 جنيهات للباغة ، والسردين 27 – 33 جنيهاً.
وسجل سعر كيلو القشر بياض بين 70-75 جنيهاً، وسعر البياض الأملس البلدى بين 70-75 جنيهاً، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيهاً، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها ، و استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-220جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها ، والمكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيها ، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها ، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو ، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيهاً.
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