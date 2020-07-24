شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الفاصوليا 18 جنيها والبامية 12 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سوق الخضروات يشهد استقراراً فى جميع الأصناف، وذلك قبل أسبوع من عيد الأضحى المبارك، وفقاً للأسعار الرسمية اليوم الجمعة 24-7-2020.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الفاصوليا تراوحت بين 18-21 جنيها، وسعر البامية 12 جنيها، أسعار الخيار البلدى بين 1.5 – 3 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 1.5 – 3.5 جنيها للكيلو، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر الثوم بين 14-24 جنيها، وسعر الكوسة بين 1.5 - 2.5 جنيهاً.

وأشار "النجيب"، لـ"الخليج 365"، إلى أن أسعار البطاطس سجلت 2.5-3.5 جنيها للكيلو، وأسعار الطماطم 1.8-3.5 جنيها للكيلو، والباذنجان البلدى والرومي تراوح بين 1-2 جنيهاً للكيلو.

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جدير بالذكر أن الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، قال إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية، ارتفعت جميع صادرات الخضر والفاكهة عن 3 ملايين و520 ألف طن، حتى 30 من الشهر الماضى، وجارى الشحن، متوقعا أن تزيد صادرات مصر الزراعية خلال عام 2020 عن 5.5 مليون طن، رغم ازمة كورونا، بشكل يزيد عن معدلات 2019.

وأضاف العطار، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن الشحنات التى تصدرها مصر إلى أى دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعى مدون عليها اسم الدولة "بلد المنشأ "، وهى غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ مصر، والدولة المستقبلة للمنتج، مشيرا إلى أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية ومشهود لها عالمياً، أذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.