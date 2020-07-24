شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يتراجع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل – 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة بوينج (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستجمع السهم بعضاً من قوه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.86% بما يعادل -3.34 نقطة ليستقر على سعر 176.45 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 166.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 566.69. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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