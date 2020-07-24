شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك أوف أمريكا (BAC) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.95% بما يعادل 0.23 نقطة ليستقر على سعر 24.54 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 25.34، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 28.90.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد