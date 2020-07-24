الاقتصاد

سيتي جروب يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 24-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.81% بما يعادل 0.42 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 52.08 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 49.38، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 55.61.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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