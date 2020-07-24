شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى عامين قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى نحو عامين تقريبا ،حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي ،والتي توفر أدلة قوية على مدى تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 94.57 نقطة الأدنى منذ أيلول/سبتمبر 2018 ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 94.77 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.83 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.2% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أيار/مايو الماضي.

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع، فقد مؤشر الدولار الأمريكي أكثر من 1.4% ، بصدد تكبد خامس خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أيار/مايو الماضي ، بسبب ضعف الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين.

الفضل فى تلك المعنويات يعاذ إلى اتفاق التحفيز المالي التاريخي فى أوروبا ، والأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا ،بالإضافة إلى صدور بيانات تؤشر أن معظم الاقتصادات العالمية تتعاف سريعا من جائحة فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن قطاع القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال تموز/يوليو ، والتي توفر أدلة قوية حول مدى تعافى أكبر اقتصاد فى العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا ، البيانات الإيجابية سوف توسع من خسائر العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وتصدر بحلول الساعة 13:45 غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر تموز/يوليو المتوقع مستوى 52.0 نقطة من مستوى 49.8 نقطة فى حزيران/يونيو ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 51.0 نقطة فى تموز/يوليو من 47.9 نقطة فى حزيران/يونيو.