شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة على وشك تسجيل مكسب أسبوعي تاريخي بفضل طلب التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى سبع سنوات ، على وشك تسجيل أكبر مكسب أسبوعي فى تاريخ تداول المعدن الأبيض ، بفضل الطلب القوي من مستثمري التجزئة ، وبدعم هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.9% إلى مستوي 22.82$ ، من مستوي الافتتاح عند 22.61$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 22.38$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.8% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المعدن فى وقت سابق أعلى مستوى فى سبع سنوات عند 23.24$ للأونصة.

Advertisements

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فأسعار الفضة مرتفعة قرابة 18% ، على وشك تحقيق سابع مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ بداية تداول المعدن الأبيض فى أسواق المال العالمية.

تعاذ تلك المكاسب التاريخية إلى انتباه تجار التجزئة بأن معدن الفضة يبتعد كثيرا عن قيمته الحقيقية بالمقارنة مع معدن الذهب.

حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث خلال الفترة الأخيرة ،بالرغم من تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة خلال تسع سنوات.

ويدعم تلك المكاسب أيضا هبوط مستويات العملة الأمريكية لأدنى مستوى فى نحو عامين تقريبا مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.