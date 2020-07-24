شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل التراجع بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ، فى ظل تدهور معنويات المستثمرين ، بسبب تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين ،وطغي ذلك على تأثير بيانات تظهر أن الاقتصاد الأوروبي يتعاف سريعا من أزمة فيروس كورونا.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% حتى الساعة 11:13 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات سلبية فى أوروبا والولايات المتحدة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا ،قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع هبوط بحوالي 4.5% ، بفعل مخاوف تدهور العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

أعلنت الحكومة الصينية يوم الجمعة أنها ألغت ترخيص القنصلية العامة الأمريكية فى مدينة تشنغدو جنوب غرب البلاد ،وأمرت القنصلية بوقف الأعمال.

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يأتي هذا الرد الصيني عقب قرار الولايات المتحدة إغلاق القنصلية الصينية فى هيوستن ، باعتبارها مركزا للتجسس وسرقة الملكية الفكرية الأمريكية.

اشتعال التوترات الدبلوماسية بين واشنطن وبكين ينذر بتدهور العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،والتي قد تحسنت بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل فى كانون الثاني/يناير الماضي.

فى أوروبا أظهرت بيانات أولية ،أن قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات فى معظم أنحاء القارة العجوز خاصة فى ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي ، سجلت فى تموز/يوليو أفضل وتيرة نمو فى غضون عامين.

تؤشر تلك البيانات أن اقتصاد منطقة اليورو يتعاف سريعا من أزمة فيروس كورونا ، والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.75% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.2% ، فى أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.3% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.2% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 1.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 1.1%.