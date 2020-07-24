شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً للدعم الأفقي الذي يظهر بالصورة، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق 0.7025 ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 0.7200.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7030 والمقاومة 0.7170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد