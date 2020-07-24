شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتذبذب حول 43.50، ولا زلنا ننتظر تأكيد موقف السعر بالنسبة لهذا المستوى لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن، مع الإشارة إلى أن التعارض بين إيجابية مؤشر ستوكاستيك وسلبية المتوسط المتحرك 50 يقدّم سبب آخر للحيادية، في حين إن الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.50 والمقاومة 45.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي