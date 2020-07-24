شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النفط عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 40.60 والمقاومة 42.45، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 43.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي