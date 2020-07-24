شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتحرك داخل العلم الصاعد الذي يظهر بالصورة، بانتظار اختراق 22.85 لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يمتد إلى 24.00.

وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 22.20 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.20 والمقاومة 23.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد