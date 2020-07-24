شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليختبر حاجز 1900.00 مجدداً، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 1920.80 الذي يمثّل محطّتنا الرئيسية التالية، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيفتح الباب لتسجيل مستويات تاريخية جديدة تصل إلى حاجز 2000.00 دولار على المدى القريب، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1860.00 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1920.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد