شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مقاومة قوية عند 1.2777، ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 1.2630، مع التذكير بأن هدفنا الممتد يصل إلى 1.2930.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2650 والمقاومة 1.2850
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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