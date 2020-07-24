شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 24-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1600 منذ الصباح، وننتظر الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1.1715 كمحطة رئيسية تالية.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.1560 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1540 والمقاومة 1.1715

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد