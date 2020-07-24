شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على مشارف 1,900$ للأونصة بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى 4 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم السادس على التوالي ، على مشارف التداول فوق حاجز 1,900$ للمرة الأولى منذ عام 2011 ، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى أربعة أشهر ، بدعم الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ،وبفضل استمرار عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,897.83$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,887.37$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,881.42$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى تسع سنوات عند 1,898.35$ للأونصة.

على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بنسبة 4.9% ، بصدد تحقيق سابع مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس الماضي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.2% ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى غضون عامين عند 94.57 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

Advertisements

وكما نعلم أن هبوط العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وتنخفض تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

خسائر العملة الأمريكية سببها الرئيسي ،ضعف الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، عقب اتفاق التحفيز المالي التاريخي فى أوروبا ، والأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا.

وضغط على الدولار أيضا شكوك حول حول إطلاق تحفيز اقتصادي جديد فى الولايات المتحدة ، بسبب الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول المبلغ الذي سيتم إنفاقه على الجولة المقبلة من الإغاثة من فيروس كورونا المستجد.

ودعم ارتفاع أسعار الذهب عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى توقعات التضخم بسبب التحفيز المالي والنقدي الضخم فى معظم أنحاء العالم لمواجهة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 2.04 طن متري، فى رابع زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,227.05 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.