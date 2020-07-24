شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار مواد البناء بالأسواق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 24-7-2020، فى جميع المواد والاصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت أسعار الحديد 9100 - 9500 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، على أن يصل السعر للمستهلك عند 9400 – 9800 جنيهاً، وتراوحت أسعار الأسمنت بين 580 - 620 جنيهاً للطن تسليم مصنع، وبلغ سعره للمستهلك بين 630 - 670 جنيهاً للطن، وبلغت أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، واستقر سعر الرمل بين 60-100 جنيهاً.

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والجدير بالذكر أن صادرات الأسمنت، تراجعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، بنحو 18% لتبلغ 31 مليون دولار، مقابل 38 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وفق تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وقال التقرير، إن مصر صدرت أسمنت خلال الربع الأول من 2020 إلى 46 دولة، منها 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2019 وتتمثل فى "مالطه، الدومنيكان، اريوبا، كندا، غانا، بيرو، بنين، جامبيا، سيراليون، بوركينا فاسو، رواندا، تايلاند، الفلبين، ساحل العاج، مالى، هولندا، المغرب، جامايكا، والنمسا.