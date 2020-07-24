شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 24 جنيها للكيلو وكرتونة البيض 30 جنيهاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الثروة الداجنة باللاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن فى الأسواق تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية نظراً لزيادة المعروض، وانخفاض الإقبال لاتجاه المستهلكين للحوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة إن أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-7-2020، سجلت 21 جنيها للكيلو من المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك بين 24-26 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الدواجن البلدى سجلت 28 جنيها من المزرعة، ويصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وأن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محلياً، يصل سعرها للمستهلك عند 35 جنيها الدجاجة وزن 1 كيلو جرام صافى، وسجلت كرتونة البيض 26 جنيهاً من المزرعة ويترواح سعرها للمستهلك بين 30-33 جنيهاً.

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وسبق أن أشاد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالدور الذى تقوم به وزارة الزراعة فى تطوير قطاع الدواجن فى مصر من خلال الإعلان عن الخريطة الاستثمارية للثروة الداجنة، مما سيدفع المستثمرين للدخول فى القطاع.

وطالب السيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بضرورة أن تكون هناك إجراءات جدية لإعادة بورصة الدواجن وذلك للسيطرة على القطاع وتحديد حجم الإنتاج والأسعار المناسبة والكميات المتاحة للتصدير خاصة بعد أن تم الإعلان عن أن مصر خالية من انفلونزا الطيور وهو ما سيسمح للقطاع بالتصدير، وعودة المزارع التى خرجت من المنظومة.

وأشار السيد إلى أن المتحكم حاليا فى تحديد أسعار الدواجن هم السماسرة وعودة البورصة لن تقلل من دورهم ولكن سيجعل الوضع أكثر تنظيماً لتداول الدواجن.