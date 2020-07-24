شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق: استرداد 11 قطعة أرض لعدم إثبات جدية الغرض من التخصيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم سحب واسترداد 11 قطعة أرض بما عليها من مبانٍ لعدم إثبات جدية الغرض من التخصيص أثناء المهلة المقررة طبقاً لاشتراطات وضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث لم ينفذ مالكو الأراضى الغرض المخصصة له الأرض بهدف تسقيعها وبيعها لآخرين بأثمانٍ مضاعفة.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطى أن لجنة سحب الأراضى المشكلة بعضوية كل من جهاز المدينة وشرطة التعمير تمكنت من تنفيذ قرارات السحب ووضع يد الجهاز على قطع الأراضى وتثبيت لافتات لحظر التعامل على القطع، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة من الجهاز والمرور الدورى على المنشآت تحت التنفيذ، للتأكد من أن أعمال البناء تتم خلال المدة القانونية طبقاً للتعاقد وبهدف تحقيق التنمية المطلوبة بقطع الأراضى والغرض من تخصيصها.

وطالب المهندس عبدالرءوف الغيطى أصحاب قطع الأراضى بكل أنشطتها بالبناء خلال المدد المحددة حتى لا يتم سحبها وذلك استناداً لمبدأ سيادة القانون واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى استمرار الجهاز فى تلقى طلبات التصالح لمخالفات البناء المنفذة قبل صدور القانون رقم (17) لـ2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة الفورية لأى أعمال تُنفذ بعد صدور القانون حيث لن يتم تقنين أى مخالفة جديدة.

وفى سياق متصل، أكد رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار لجنة إزالة المبانى الفورية فى استكمال مهام الأعمال المكلفة بها، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفة بناء بإحدى قطع الأراضي والمتمثلة فى زيادة النسب البنائية بدور السطح بغرض تحويلها لدور سكنى بالمخالفة للاشتراطات والضوابط وتراخيص البناء، حيث تمكنت اللجنة من إزالة الأعمال على نفقة المخالف وإيقاف التعامل على القطعة.