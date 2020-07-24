شكرا لقرائتكم خبر عن أول تراجع في أسعار الذهب منذ أسبوع وعيار 21 يسجل 842 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجعا طفيفا بقيمة جنيه واحد فقط، بعد ارتفاع سعر الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ سجل الذهب اليوم ما قيمته 842 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً لأعلى مستوي لها منذ أكثر من 9 سنوات مسجلة 1888 دولار.



أسعار الذهب اليوم... أسعار الذهب اليوم...

عيار 18 : 721 جنيه

عيار 21 : 842 جنيها

عيار 24 : 962 جنيه

الجنيه الذهب : 6736 جنيها

السعر العالمي : 1888 دولار

وكان سعر الذهب سجل أمس الخميس أعلى مستوى في تسعة أعوام إذ عزز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بينما يتطلع المستثمرون للتحوط من التضخم المحتمل مع تنفيذ خطط تحفيز إضافية لمساعدة الاقتصادات التي ضربتها الجائحة.

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توقع إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن تكسر أسعار المعدن الأصفر حاجز أعلى مستوى تم تحقيقه في 22 اغسطس 2011 والذي بلغ حينذاك نحو 1919 دولار للأوقية للبيع و 1917.90 دولار للشراء، خلال الاسبوع الجاري.

وقال في تصريحات له أمس، إن الذهب ما زال سيشهد منحنى تصاعدي خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه لا يوجد إي مؤشر أو دليل حاليا يدعو لهبوط سعره لذا فإن هناك فرصة متاحة للشراء.

وأوضح وصفي أن هناك العديد من العوامل التي صاعدت في استمرار المنحنى التصاعدي للذهب عالميا وانعكاسه محليا، وتتمثل في ضخ 2.6 مليار دولار في الصناديق الاستثمارية الخاصة بالذهب في خلال أسبوع، وكذلك تحقيق الدولار أدنى مستوى له منذ 4 أشهر.

وأضاف أن من العوامل المؤثرة أيضا، عدم وضوح الرؤية في مواجه فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) في امريكا و زياده عدد المصابين المستمر بما يهدد بتباطؤ اقتصادي امريكي فالفترة القادمة، فضلا عن سوء نتائج الأسهم الأمريكية للشركات الرائدة للربع الثاني من 2050 و هو الربع الذي انتشر فيه فيروس كورونا غير مما تسبب في اتجاه المستثمرين للملاذ الأمن للذهب و علي المدي الاستثماري البعيد .

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "في ظل تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين واستمرار تراجع عائدات السندات الأمريكية وضعف الدولار الجلي، تبقى مبررات ارتفاع أسعار الذهب قوية“.