شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف مكاسبه بعد بيانات قوية فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، يأتي هذا الارتفاع بعد بيانات اقتصادية قوية فى أوروبا ،عززت آمال تعافي الطلب العالمي على الوقود من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي بحوالي 1.0% إلى مستوي 41.44$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.04$، وسجل أدنى مستوي عند 40.74$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 43.63$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.28$ ، وسجل أدنى مستوي عند 43.03$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.1% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بسبب مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

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فى أوروبا أظهرت بيانات أولية ،أن قطاعات الصناعات التحويلية فى معظم أنحاء القارة العجوز خاصة فى ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي ، سجلت فى تموز/يوليو أفضل وتيرة نمو فى غضون عامين.

تؤشر تلك البيانات أن اقتصاد أوروبا "رابع أكبر مستهلك للوقود فى العالم" يتعاف سريعا بوتيرة أفضل من التوقعات من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، بفضل التحفيز المالي والنقدي الضخم فى المنطقة الموحدة ،وبعد نجاح معظم الدول الأوروبية فى السيطرة على الفيروس التاجي.

عززت تلك البيانات آمال تعافي مستويات الطلب العالمي على الوقود ،والتي هي بالفعل تمضي قدما فى مسار العودة إلى مستوياتها الطبيعية لما كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا.

وكان الطلب العالمي قد انهار فى آذار/ماس ،بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.