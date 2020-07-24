شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى شهرين بفضل الاتفاق المالي التاريخي فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى نحو عامين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى شهرين ، بفضل الاتفاق المالي التاريخي فى أوروبا ،و الموافقة رسميا على إطلاق صندوق الإنعاش الاقتصادي الضخم لدعم الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.25% إلى 1.1621$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1594 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1590$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكسب يومية منذ أواخر أيار/مايو الماضي ، مسجلا أعلى مستوى فى عامين عند 1.2627$ ،بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فالعملة الأوربية الموحدة "اليورو" مرتفعة حتى الآن بنسبة 1.7% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أيار/مايو الماضي ، بعد إطلاق حزمة تحفيز مالي ضخمة لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي من أزمة فيروس كورونا.

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بعد قمة عسيرة ومفاوضات شاقة استمرت لنحو خمسة أيام ، أبرم زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاقا "تاريخيا" بشأن إطلاق صندوق إنعاش اقتصادي لدعم الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وصف رئيس المجلس الأوروبي "شار ميشيل" الاتفاق الذي جري التوصل إلى فى الساعات الأولى من يوم الثلاثاء بأنه لحظة محورية لأوروبا ،وأن الاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثفة فى أوقات صعبة للغاية بالنسبة لجميع الأوروبيين.

تبلغ قيمة الصندوق نحو 750 مليار يورو ، سوف تعكف المفوضية الأوروبية "الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي " على جمعها من أسواق المال بالنيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة ،وذلك فى تضامن مالي غير مسبوق فى نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي.

ويدعم العملة الأوروبية أيضا البيانات الصادرة منذ قليل ،والتي أظهرت نمو قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات فى تموز/يوليو الجاري فى معظم أنحاء أوروبا بأفضل وتيرة فى غضون عامين ، فى مؤشر قوي على أن اقتصاد المنطقة الموحدة يتعاف بوتيرة أسرع من التوقعات من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.