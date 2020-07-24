شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الأوروبي يقتحم منطقة النمو بقوة فى يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر تموز/يوليو بمستوي 51.1 نقطة ،بأفضل وتيرة منذ كانون الثاني /ديسمبر 2018،ومستوي 50 نقطة يفصل بين النمو والانكماش ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 50.0 نقطة , أفضل من القراءة السابقة مستوي 47.4 نقطة ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأوروبي.

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