شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الألماني فى منطقة النمو للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا بالقراءة الأولية لشهر تموز/يوليو بمستوي 50.0 نقطة ،بأفضل وتيرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 ،ومستوي 50 نقطة يفصل بين نمو وانكماش القطاع ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 48.0 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة مستوي 45.2 نقطة ، هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى أوروبا.

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