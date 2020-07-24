شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة البريطانية أفضل من التوقعات فى يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية مرتفعة بمقدار 13.9% فى حزيران/يونيو ،أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 8.3 % ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 12.3% ، هذا البيان إيجابي لاقتصاد المملكة المتحدة.

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