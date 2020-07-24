عيار 24 يقترب من ألف جنيه.. قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر.. وخبير يوضح أسباب الارتفاع القياسي

كتب: ضياء السقا

حققت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، مساء الخميس، أعلى مستوي في تاريخها، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولا، 843 جنيها للجرام.

وعالميا، سجل الذهب أعلى مستوى في تسعة أعوام إذ عزز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بينما يتطلع المستثمرون للتحوط من التضخم المحتمل مع تنفيذ خطط تحفيز إضافية لمساعدة الاقتصادات التي ضربتها الجائحة.

خبير يوضح أسباب الارتفاع القياسي

من جانبه، قال أمير رزق عضو شعبة الذهب، إن السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب، هو المناورات الحربية التي تقوم في روسيا وأوكرانيا، بجانب حالة عدم استقرار وارتفاع التكاليف، مشيرا إلى أن حركة البيع والشراء تكاد تكون معدومة، بسبب أن من يريد البيع يتوقع أن يزيد سعره فينتظر، بينما من يريد الشراء ينتظر لحين انخفاض الأسعار.

وأضاف رزق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر على قناة mbc مصر، أن التجار تعاني من ارتفاع أسعار الذهب ويريدون انخفاص سعره، حيث توقع أن تنخفض أسعار الذهب تدريجيا بعد اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد.

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وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب الخميس في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 722.50 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 843 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 963.40 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6744 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.