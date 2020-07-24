اليورو مقابل الين يبحث عن عزم جديد- تحليل - 24-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر الزوج مؤخرا بتشكيل مستوى 124.30 لحاجز إضافي أمام المحاولات الصاعدة بالإضافة لهبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, ليجبره ذلك على تشكيل ارتداد سلبي مقتربا بذلك من الدعم الأولي المستقر عند 123.10.
ثبات الدعم الأولي يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليبدأ بتشكيل تداولات صاعدة جديدة قد يستهدف من خلالها مستوى 124.20 وصولا نحو 125.20, أما تسلله دون هذا الدعم فإن ذلك سيعزز سيطرة الميل التصحيحي الهابط للفترة القريبة ولنتوقع تكبده بذلك لخسائر إضافية قد تمتد نحو 122.60 و 122.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.10 و 125.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم الأولي
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