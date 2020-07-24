الباوند مقابل الين يتذبذب دون الحاجز-تحليل - 24-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس ارتداد سلبي ناتج عن ثبات الحاجز المستقر عند 136.65 منجذبا بذلك نحو 135.20, هنالك احتمالية جيدة لاستئناف التصحيح السلبي نظرا لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء لنتوقع انجذاب السعر نحو المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 134.70 وبتجاوزه قد يتمكن من اختبار دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 134.20. مما سبق وباستمرار ثبات الحاجز المذكور سابقا, نتوقع استمرار تذبذب السعر بشكل سلبي مؤقت لحين تحقيقه للأهداف التصحيحية ومن ثم لننتظر تجميعه للعزم الإيجابي والمطلوب لتجديد المحاولات الصاعدة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.65 و 134.20 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت

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