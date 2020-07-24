سعر البلاتين يحافظ على الايجابية– تحليل - 24-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين مستقرا بشكل مستمر فوق محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 865.00 ليعزز بذلك المسار الصاعد المقترح سابقا, ففي حال تجميع السعر حاليا للعزم الإيجابي الإضافي فإن ذلك سيمكنه من تجاوز مستوى 950.00 ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطة الرئيسية التالية والمتمثلة بمستوى 1030.00
استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 يتماشى مع الترجيح الصاعد بتقديمه المستمر للعزم الإيجابي ليزيد ذلك من فرص تسجيل الأهداف المقترحة خلال الفترة الحالية.
نطاق التداول المتوقع ما بين 870.00 و 950.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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