الاقتصاد

سعر النحاس يستسلم لثبات الحاجز– تحليل -24-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر النحاس بتجاوز الحاجز المستقر عند 3.000 ليشكل ذلك عائق أمام المحاولات الصاعدة متكبدا بذلك بعض الخسائر بهبوطه نحو 2.8600, قد يضطر السعر حاليا لاختبار الدعم المحوري الممتد نحو 2.7800 ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لاستئناف الهجوم الصاعد حلال الفترة القادمة.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9500 و 2.8000

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد

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