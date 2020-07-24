شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في سبعة أعوام متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للأدنى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ العاشر من أيلول/سبتمبر 2013 متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 27 من أيلول/سبتمبر 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تنامي القلق من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.71% لتتداول حالياً عند 22.68$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 22.84$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 22.99$ للأوتصة، بينما اتخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 94.76 مقارنة بالافتتاحية عند 94.77.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قد تعكس اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 52.0 مقابل انكماش عند ما قيمته 49.8 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، كما قد نشهد اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 51.0 مقابل انكماش عند ما قيمته 47.9 في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاعاً 4.0% إلى نحو 700 ألف منزل مقابل ارتفاع 16.6% عند 676 ألف منزل في أيار/مايو الماضي. بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس انتقاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين في خطاب ألقاه، مصرحاً بأن واشنطون لن تتسامح بعد الآن مع محاولات بكين لاغتصاب النظام العالم.

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وتلى ذلك، مطالبة الصين منذ قليل للولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدور، وذلك رداً على القرار الأمريكي الأخير بالإغلاق القنصلية الصينية في هيوسين، وتطرق البيان الصادر عن الخارجية الصينية لكون "الوضع الحالي بين واشنطون وبكين ليس شيء تريد الصين رؤيته، والولايات المتحدة مسئولة تماماً عنه" وحثت بكين واشنطون من جديد على إلغاء القرار الخاطئ وتهيئة الظروف لعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعاتها.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس أفادت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن بلاده ستعمل على استقرار الدولار الأمريكي وأن البيت الأبيض يعمل على تقديم نحو 2$ تريليون لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، مع أعربه عن كون تأمين الوظائف داخل الاقتصاد يعد ضمن الأولويات في مشروع قانون مواجهة الفيروس التاجي القادم، ومضيفاً أن الإدارة الأمريكية تنظر حالياً في إعانات البطالة التي تمثل نحو 70% من الأجور.

بخلاف ذلك، فقد أعرب المستشار الصحي في البيت الأبيض أنتوني فاوتشي بالأمس عن استبعاده القضاء على فيروس كورونا نهائياً، موضحاً أنه لن يختفي، إلا أنه من الممكن أن يعمل قادة العالم ومسئولي الصحة على الحد من تأثيره، مضيفاً أنه يمكن الجمع بين تدابير الصحة العام الجيدة ودرجة من مناعة القطيع، لقاح جديد قد نحصل عليه قريباً، ذلك قد يمنحنا السيطرة سواء هذا العام أو العام المقبل، إنما لا يمكن القضاء نهائياً على الفيروس.

وفي سياق أخر، صرح المدير التنفيذي في برنامج الطوارئ لدى منظمة الصحة العالمية مايك رايان أيضا بالأمس بأنه من السابق لآونة الحديث عن إيجاد لقاح فعال لمواجهة كورونا، مع أفادته بأن الباحثين يحرزوا تقدم بالفعل حيال تطوير لقاح، إلا أنه لا يمكن الحصول عليه قبل الربع الأول من 2021، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 15.01 مليون ولقي 619,150 شخص مصرعهم في 216 دولة.